Глава "КамАЗ-мастер" поведал о совете Путина, который помогает побеждать

Легендарный автогонщик подчеркнул, что сейчас команда занимается установкой специального оборудования в автомобиль технической помощи.

Руководитель российской команды "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин в беседе с Лайфом рассказал, что совет президента России Владимира Путина использовать криокамеру для восстановления во время ралли-рейдов действительно помог его команде.

— На одной из встреч — несколько лет назад — в плане физической подготовки Владимир Владимирович посоветовал нам использовать криокамеру. Особенно в тех жутких условиях, в которых находимся мы во время соревнований, — рассказал Чагин.

Он отметил, учитывая режим во время соревнований, что быстрое восстановление важно после постоянного нахождения пилотов в кабине, температура в которой достигает 60 градусов.

Участники команды признали эффективным нахождение в камере при температуре -120 градусов сразу после спецучастка в течение полутора минут.

Легендарный автогонщик подчеркнул, что сейчас команда занимается установкой специального оборудования в автомобиль технической помощи. Установка происходит при поддержке одного из партнёров команды.

Чагин также вспомнил, что Путин сам испытывал криокамеру на Универсиаде-2013, которая проходила в Казани.

— Так что советы президента действительно очень полезны и помогают команде побеждать, — отметил он.

Напомним, что Владимир Путин во время Всемирных студенческих игр 2013 года, которые проходили в Казани, испытал криосауну для спортсменов.