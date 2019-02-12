Экс-президенту Армении Кочаряну предъявлено обвинение в получении крупной взятки

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщила команда адвокатов бывшего главы государства в "Фейсбуке".
— Предъявлено новое обвинение второму президенту Армении Роберту Кочаряну. Помимо свержения конституционного строя он обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, — говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году Роберт Кочарян был арестован по обвинению в свержении конституционного строя страны. В 2008 году в Армении прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка. В августе Кочарян был выпущен на свободу, однако в декабре 2018 года апелляционный суд решил повторно арестовать бывшего лидера страны в связи с уголовным делом.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени