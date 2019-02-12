В Казани началось заседание Госсовета по нацпроекту "Жильё и городская среда"

Читайте также

В Казани началось заседание Госсовета по нацпроекту "Жильё и городская среда"

735

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Как напомнил глава государства Владимир Путин, отрасль претерпевает серьёзные изменения, находясь на этапе глубокого реформирования.

В Казани стартовало заседание президиума Государственного совета по национальному проекту "Жильё и городская среда". Президент РФ Владимир Путин отметил, что в центре внимания находится тема, которая волнует каждого гражданина России.

Речь идёт об улучшении жилищных условий людей, о том, как сделать города и посёлки более комфортными, вывести на качественно новый уровень строительство жилья и, конечно, повысить его доступность

Владимир Путин

Российский лидер указал на то, что в данный момент отрасль претерпевает серьёзные изменения, находясь на этапе глубокого реформирования. Он добавил, что с 1 июля начнёт работать новая сфера реформирования строительства жилья, которая должна быть безопасна и необременительна для россиян, "защищать людей от избыточных рисков при приобретении жилья, а также дать возможность выстроить отношения участников рынка между собой на более устойчивой, цивилизованной, профессиональной основе".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×