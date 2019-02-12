Путин поручил руководителям регионов решить проблемы обманутых дольщиков

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Путин поручил руководителям регионов решить проблемы обманутых дольщиков

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день в стране действует более миллиона договоров долевого участия.

Президент Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета, поручил руководителям российских регионов решить проблемы обманутых дольщиков.

Российский лидер напомнил о том, что на сегодняшний день в стране действует более миллиона договоров долевого участия. Он указал, что необходимо обеспечить полную реализацию всех этих договоров и защитить права тех дольщиков, которые были обмануты и по вине недобросовестных компаний лишились как жилья, так и своих сбережений.

Я обращаюсь к руководителям субъектов Федерации: безусловно, нельзя тянуть с решением проблем людей, они ждут от нас своевременных, активных и эффективных действий

Владимир Путин

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