Путин поручил руководителям регионов решить проблемы обманутых дольщиков

Президент Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета, поручил руководителям российских регионов решить проблемы обманутых дольщиков.
Российский лидер напомнил о том, что на сегодняшний день в стране действует более миллиона договоров долевого участия. Он указал, что необходимо обеспечить полную реализацию всех этих договоров и защитить права тех дольщиков, которые были обмануты и по вине недобросовестных компаний лишились как жилья, так и своих сбережений.
Я обращаюсь к руководителям субъектов Федерации: безусловно, нельзя тянуть с решением проблем людей, они ждут от нас своевременных, активных и эффективных действий
Владимир Путин
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени