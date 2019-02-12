СМИ: Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

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СМИ: Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

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Александр Лукашенко. Фото: © Администрация президента Белоруссии 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает "БелТА".

Отмечается, что самолёт лидера союзного государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что на встрече президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, которая состоится 13 февраля в Сочи, лидеры государств обсудят перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

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