СМИ: Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает "БелТА".
Отмечается, что самолёт лидера союзного государства вылетел из Национального аэропорта Минск.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что на встрече президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, которая состоится 13 февраля в Сочи, лидеры государств обсудят перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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