Источник Лайфа рассказал о многочисленных постановочных "суицидах" Шестуна

Собеседник редакции в правоохранительных органах отметил, что такие меры экс-чиновник принимает для того, чтобы попасть в больницу, где ему могут вынести заключение о невозможности содержания в СИЗО.

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находясь в СИЗО, уже несколько раз имитировал попытки суицида. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Более того, по некоторым данным, Шестун получал в СИЗО письма с инструкциями, как правильно инсценировать суицид. В них содержится информация, какие препараты нужно принимать, чтобы попасть в больницу.

— И он никогда с собой ничего не сделает, он делает всё, чтобы освободиться, — говорит собеседник Лайфа.

Он добавил, что такие попытки экс-чиновник принимает для того, чтобы попасть в больницу, где ему могут вынести заключение, что он не может содержаться в СИЗО.

— Возможно, уже есть договорённость на этот счёт, — отметили в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун попытался свести счёты с жизнью в своей камере в СИЗО. По словам сотрудника конвойной службы, арестованному экс-чиновнику оказали помощь, его жизнь вне опасности.

Напомним, Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки через посредника. Сейчас он арестован.

Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.