Умер основатель популярной финской рок-группы Yö Олли Линдхольм

В родном городе певца из-за его смерти приспустили государственные флаги, а на центральной площади пройдёт акция памяти Линдхольма.

На 55-м году жизни умер популярный в Финляндии певец, основатель группы Yö Олли Линдхольм. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

— Основатель группы Yö, фронтмен и певец Олли Линдхольм ушёл. Олли был гораздо больше, чем просто товарищ по группе. Он был душой. Он оставил нам много воспоминаний и песен, которые всегда живут. Мы хотим выразить наши соболезнования родственникам, — говорится в сообщении.

Олли Линдхольм родился в 1964 году в городе Пори. В 1981 году он основал группу Yö, которая быстро стала очень популярной в Финляндии. В последние годы принимал участие в финской версии шоу "Голос" в качестве судьи.

В администрации города Пори заявили, что хотят почтить память Линдхольма. У многих учреждений культуры приспущены государственные флаги, а во вторник, 12 февраля, в 21:00 по московскому времени пройдёт акция памяти исполнителя.