Путин указал главам регионов на проблему благоустройства спальных районов

Российский лидер пообещал, что благодаря реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" за шесть лет обновится более 30 тысяч парков, набережных, скверов, прогулочных зон.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета, призвал власти регионов страны активнее привлекать горожан к формированию городских пространств, уделяя при этом повышенное внимание окраинам городов.

— Особенно хочу обратиться к главам регионов, к коллегам из регионов. Сейчас представители ОНФ (Общероссийский народный фронт. — Прим. Лайфа) обратили внимание на очень простую вещь — на окраины. Даже в крупных успешных мегаполисах иногда забывают о людях, живущих на окраинах городов. Давайте мы вернёмся к этой проблеме, — напомнил российский лидер.

По мнению главы государства, чтобы достойно обустроить так называемое общественное пространство, не потребуется много средств.

Так называемые спальные районы не только должны быть обеспечены социальной инфраструктурой, больницами, поликлиниками, детсадами и т. д., но и общественные пространства должны быть человеческими, современными, отвечающими требованиям сегодняшнего дня президент России Владимир Путин

Российский лидер пообещал, что благодаря реализации национального проекта "Жильё и городская среда" за шесть лет обновится более 30 тысяч парков, набережных, скверов, прогулочных зон. Он призвал в этом опираться на лучшие практики мира и собственный опыт, в том числе на опыт Москвы, Казани и других городов, принимавших матчи ЧМ по футболу в 2018 году.

По мнению президента, надо привлекать ведущие проектные команды, прежде всего молодые коллективы. Он добавил, что такие специалисты в России есть, в том числе среди выпускников программы "Архитекторы РФ", и они готовы предложить интересные современные решения.

Главное, чтобы в формировании городской среды принимали участие и сами граждане. Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть города и посёлки президент России Владимир Путин

Глава государства выразил уверенность, что, если людей начать привлекать на первичном этапе, это будет крайне полезно: горожане станут соучастниками процесса.