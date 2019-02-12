Усилит преимущества России. США и Польша выступили против "Северного потока — 2"

Стороны считают, что газопровод навредит энергетической безопасности Старого Света.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович по итогам переговоров в Варшаве подтвердили, что страны выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2".

— Польша старается стать независимой от поставок российского газа. Мы противники "Северного потока — 2", так как это усилит российские преимущества и поставит в зависимость другие страны, — заявил Помпео.

Чапутович же, в свою очередь, подчеркнул, что стороны считают, что газопровод является вредным для энергетической безопасности Старого Света.

Ранее в "Северном потоке — 2" угрозу для ЕС усмотрела Украина.