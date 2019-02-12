Генсек НАТО назвал основной задачей альянса сохранение отношений с Россией

По словам Столтенберга, нельзя возвращаться к временам, когда напряжённость в Европе была вызвана большим количеством ядерного оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной задачей альянса является сохранение отношений с Росиией.

— Избежать ухудшения отношений с РФ — сейчас это важнейшая, первоочередная задача, — приводит его слова издание VG.

Он отметил, что отношения между Москвой и НАТО сильно ухудшились с 2014 года, когда Столтенберг вступил в должность. По его словам, необходимо не допустить возвращения в те времена, когда из-за большого количества ядерного оружия существовала напряжённость в Европе.

Напомним, о необходимости прямого диалога между Россией и НАТО Столтенберг заявлял по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года. Их следующая встреча должна будет состояться в пятницу, 15 февраля, или же на следующий день на конференции по безопасности в Мюнхене.