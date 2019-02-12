Ранее актриса Барбара Стрейзанд заметила, что Трамп — первый за 120 лет президент США, у кого нет домашнего питомца.

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему у него нет собаки. Об этом он рассказал в интервью газете Washington Post.

— Честно говоря, я не против, но у меня нет времени. Как я буду смотреться, выгуливая собаку на лужайке Белого дома? — сказал Трамп.

Let the record show President Trump looks awesome with a dog!



And a little girl like this would look absolutely precious on the White House lawn. Waaay cuter than Bo. pic.twitter.com/8wRBazA2rD — Vanessa Santos (@VanessaOblinger) 12 февраля 2019 г.

Такой вопрос журналисты решили задать президенту после того, как актриса Барбара Стрейзанд заметила, что он — первый за 120 лет президент США, у кого нет собаки.

Трамп во время одной из встреч с избирателями сказал, что заводить собаку с его стороны было бы жульничеством, а он не хочет быть обманщиком в глазах граждан.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сети появилась фотография лысого Дональда Трампа без автозагара.