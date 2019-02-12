Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему у него нет собаки. Об этом он рассказал в интервью газете Washington Post.
— Честно говоря, я не против, но у меня нет времени. Как я буду смотреться, выгуливая собаку на лужайке Белого дома? — сказал Трамп.
Let the record show President Trump looks awesome with a dog!— Vanessa Santos (@VanessaOblinger) 12 февраля 2019 г.
And a little girl like this would look absolutely precious on the White House lawn. Waaay cuter than Bo. pic.twitter.com/8wRBazA2rD
Такой вопрос журналисты решили задать президенту после того, как актриса Барбара Стрейзанд заметила, что он — первый за 120 лет президент США, у кого нет собаки.
Трамп во время одной из встреч с избирателями сказал, что заводить собаку с его стороны было бы жульничеством, а он не хочет быть обманщиком в глазах граждан.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети появилась фотография лысого Дональда Трампа без автозагара.
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