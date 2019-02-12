Mitsubishi представит обновлённый кроссовер ASX

Японский автоконцерн Mitsubishi готов представить обновлённую версию кроссовера ASX. Премьера модели ожидается на международном автосалоне в Женеве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Дизайн новинки стал более смелым и эмоциональным. Способствуют такому мнению более узкие передние фары, а также увеличенные решётка радиатора и светодиодные противотуманные фары, которые теперь представляют единый блок вместе с поворотниками.
Изменилась и задняя часть машины. В частности, речь идёт об изменениях заднего бампера и светодиодных фар.
Обновления будут и в цветах кузова. Теперь кроссовер можно будет увидеть красным Red Diamond, оранжевым Sunshine Orange и коричневым с оттенком дуба Oak Brown.
Внутри машина получила более технологичное оснащение. Теперь в ней можно будет увидеть восьмидюймовый дисплей, в котором улучшили систему синхронизации со смартфоном. Также известно, что топовые версии авто получили собственную навигационную систему.
В Европе автомобиль получит только двухлитровый двигатель, который будет работать либо с вариатором или пятиступенчатой механикой.
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