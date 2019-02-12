СМИ: Евросоюз и США работают над новыми антироссийскими санкциями

Ожидается, что грядущие ограничения станут ответом на задержание украинских моряков после провокации в Керченском проливе.

Европейский союз и Соединённые Штаты работают над новыми антироссийскими санкциями. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, эти ограничения будут ответом на задержание украинских моряков.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ. В Москве случившееся назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки.

Всем морякам продлили арест до 24 апреля.