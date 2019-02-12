"Не отвлекайся, чего ты". Путин за один день дважды сделал замечание Минниханову

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета сделал замечание Рустаму Минниханову. Когда российский лидер попросил президента Татарстана прокомментировать один из вопросов, тот замялся.
Рустам знает наверняка, о чём мы говорим. Да, Рустам Нургалиевич? Рустам Нургалиевич... Не отвлекайся, чего ты. Не слушает нас. <...> Ладно, не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чём мы говорим
Владимир Путин
Спустя некоторое время Минниханову было предоставлено слово как руководителю рабочей группы Госсовета. Путин также сопроводил это шуткой.
— Взял и ушёл куда-то. Куда ты пошёл? — иронизировал российский лидер, когда глава республики направился к микрофону, стоящему сбоку.
Напомним, сегодня в Казани прошло заседание президиума Госсовета по национальному проекту "Жильё и городская среда".
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