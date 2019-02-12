"Не отвлекайся, чего ты". Путин за один день дважды сделал замечание Минниханову

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"Не отвлекайся, чего ты". Путин за один день дважды сделал замечание Минниханову

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Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета сделал замечание Рустаму Минниханову. Когда российский лидер попросил президента Татарстана прокомментировать один из вопросов, тот замялся.

Рустам знает наверняка, о чём мы говорим. Да, Рустам Нургалиевич? Рустам Нургалиевич... Не отвлекайся, чего ты. Не слушает нас. <...> Ладно, не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чём мы говорим

Владимир Путин

Спустя некоторое время Минниханову было предоставлено слово как руководителю рабочей группы Госсовета. Путин также сопроводил это шуткой.

— Взял и ушёл куда-то. Куда ты пошёл? — иронизировал российский лидер, когда глава республики направился к микрофону, стоящему сбоку.

Напомним, сегодня в Казани прошло заседание президиума Госсовета по национальному проекту "Жильё и городская среда".

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