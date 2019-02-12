Северный вестибюль станции метро "Окружная" в Москве откроют в 2021 году

Новый вход построят рядом с платформами Московского центрального кольца и Савёловского направления железной дороги.

Северный вестибюль станции "Окружная" столичного метро планируется открыть в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новый вестибюль расположится вдоль Локомотивного проезда на пересечении с 3-м Нижнелихоборским проездом, рядом с платформами Московского центрального кольца и Савёловского направления железной дороги. Отмечается, что совершить пересадку на них можно будет не выходя на улицу. С действующей станцией вход будет связан тремя эскалаторами, а пассажиропоток составит 85 тысяч человек в сутки.

По словам Хуснуллина, для строительства объекта будет применена технология заморозки грунта, который в дальнейшем будет выниматься вручную при помощи отбойных молотков.

Станции "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" были открыты в марте 2018 года. Строительство этого участка велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров.