Прокуратура проводит проверку после отмены "Аэрофлотом" около 80 рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту отмены 76 рейсов авиакомпанией "Аэрофлот" из московского аэропорта Шереметьево и в обратном направлении из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины отмены и задержки авиарейсов, а также соблюдение прав пассажиров при ожидании рейсов и предоставление им соответствующих услуг.

В случае, если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Лайф сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила 76 и изменила время вылета 24 рейсов 13 февраля из-за погодных условий в Москве.