В Москве ограничат движение в связи с реконструкцией детского театра

На том же участке с 21 февраля по 22 октября не будет проезда на одной полосе и будет организован режим приоритетного права проезда.

В Москве 13 февраля ограничат движение на улице Макаренко в связи с реконструкцией детского театра "Экспромт".

— Полное перекрытие движения в связи с реконструкцией детского музыкального театра юного актёра будет действовать на ул. Макаренко от д. 2/21, стр. 1 до д. 6, стр. 1 с 13 по 17 февраля круглосуточно, — говорится в сообщении.

Как отмечается, на этом же участке в период с 21 февраля по 22 октября не будет проезда на одной полосе дороги и будет организован режим приоритетного права проезда.

Как ранее писал Лайф, столичных водителей просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.