За Нобелевскую премию мира поборется более 300 кандидатов

Норвежский нобелевский комитет номинировал 304 кандидата на Нобелевскую премию мира, среди которых 219 человек и 85 организаций. Об этом говорится в официальном заявлении комитета.
— В 2019 году будет 304 кандидата на Нобелевскую премию мира, — говорится в сообщении.
Несмотря на внушительное число кандидатов, оно не является самым большим. В 2016 году было номинировано 376 кандидатов.
По установленным правилам их имена не могут предаваться огласке 50 лет — так же, как и имена тех, кто их номинировал. Однако недавно стало известно, что норвежские парламентарии от Социалистической левой партии выдвинули на Премию мира верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени