Матвиенко предложила запретить вывоз леса из России

Сенатор отметила, что надо вести мониторинг при помощи спутников, применять современные технологии и обеспечить нормальное функционирование системы учёта древесины.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым предложила кабмину приостановить экспорт леса из России за границу, пока не будут приняты изменения законодательства в данной отрасли.

— В своё время поменяли Лесной кодекс... Мы считаем, что изменения были пролоббированы некоторыми группами людей. Мы потеряли хозяина в лесу, в разы уменьшилось количество лесников, потеряли финансирование, потом всё это передали регионам, не обеспечивая их средствами... Там появились коррупционные схемы. Может, пока не разберёмся, пока не примем жёстких государственных мер, на какое-то время надо остановить вывоз леса за границу? — сказала Матвиенко Медведеву.

Она отметила, что надо вести мониторинг при помощи систем спутниковой навигации, применять современные технологии, обеспечить нормальное функционирование системы учёта древесины, которая, по её словам, "сейчас не работает". В данный момент лесная отрасль убыточна, происходят незаконные вырубки, а арендаторы лесов не несут ответственности за свои обязательства, уточнила сенатор.

— Мы направили в правительство рекомендации. В первую очередь мы считаем нужным провести мониторинг всех договоров лесной аренды, проанализировать на предмет законности их заключения и проверить, за сколько их сдали в аренду. Также провести мониторинг, как эти арендаторы выполняют обязательства, занимаются ли они восстановлением леса, — сказала Матвиенко, уточнив, что на сегодняшний день продажа леса находится "в теневом секторе".