Наркобарона Коротышку признали виновным по всем пунктам обвинения

Слушания по делу главаря преступной группировки начались 13 ноября прошлого года.

Члены жюри присяжных в Нью-Йорке признали бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка виновным по всем пунктам обвинения. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

— Жюри признало ответчика виновным по всем пунктам, — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в январе 2017 года Коротышка был передан властям США. Ему предъявили обвинения по 17 статьям, среди которых — сбыт и перевозка наркотиков, отмывание денег и убийства. Судебные слушания начались 13 ноября 2018 года. Ему грозит несколько пожизненных сроков. Ранее во время следствия правоохранителям удалось выяснить, что Гусман планировал перевозить кокаин в нефтяных танкерах.