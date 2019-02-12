МИД Украины задумался о разрыве более 200 договоров с СНГ

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МИД Украины задумался о разрыве более 200 договоров с СНГ

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Фото: © Flickr/skhakirov

Расторгаться будут те договоры, которые не повлияют на интересы украинцев и бизнеса.

Министерство иностранных дел Украины рассматривает 236 договоров с СНГ с целью возможного расторжения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ведомства Екатерину Зеленко.

Она отметила, что расторгаться будут те договоры, которые не повлияют на интересы украинцев и бизнеса.

Во время проверки, по словам Зеленко, будут оцениваться экономические, правовые и гуманитарные последствия разрыва данных соглашений.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев разорвал с Москвой 49 соглашений. Он добавил, что действие ещё почти 50 договоров также будет прекращено.

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