Куры вообще денег не клюют. Путин шуткой ответил на вопрос о бюджете Татарстана

Президент России Владимир Путин пошутил про курицу, отвечая на вопрос о бюджете Республики Татарстан во время встречи с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

Во время общения с российским лидером один из общественников вспомнил популярное изречение.

— Говорят, что у нас в Татарстане куры денег не клюют... — сказал он.

Куры вообще денег не клюют Владимир Путин

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретился с представителями общественности в Казани, а также провёл в столице Татарстана заседание Госсовета по вопросам реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".