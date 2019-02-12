Куры вообще денег не клюют. Путин шуткой ответил на вопрос о бюджете Татарстана

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Куры вообще денег не клюют. Путин шуткой ответил на вопрос о бюджете Татарстана

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Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Президент России Владимир Путин пошутил про курицу, отвечая на вопрос о бюджете Республики Татарстан во время встречи с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

Во время общения с российским лидером один из общественников вспомнил популярное изречение.

— Говорят, что у нас в Татарстане куры денег не клюют... — сказал он.

Куры вообще денег не клюют

Владимир Путин

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретился с представителями общественности в Казани, а также провёл в столице Татарстана заседание Госсовета по вопросам реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

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