Опасно, лёд! Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 13 февраля

Водителей Москвы призвали отказаться от личных автомобилей и воспользоваться завтра, 13 февраля, общественным транспортом из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

— Коммунальные службы столицы переведены с 12 февраля в особый режим работы в связи с условиями для гололедицы и неблагоприятным прогнозом погоды, — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что к завтрашнему вечеру в столице может выпасть до 12 мм осадков в виде дождя или мокрого снега.

Пик потепления на этой неделе в столичном регионе придётся на среду, 13 февраля. В этот день в Москве может выпасть более одной трети месячной нормы осадков.