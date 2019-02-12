В Великобритании приняли закон о "враждебных странах"

Новый закон позволяет останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать на британской границе лиц, которые могут быть связаны с деятельностью "враждебных государств".

Королева Елизавета Вторая 12 февраля утвердила закон, обеспечивающий безопасность границ путём расширения возможностей противодействия "враждебным" странам. Об этом сообщили в пресс-релизе МВД страны.

— Террористы и враждебные государства продолжают оставаться угрозой для нашей национальной безопасности. Теракты 2017 года и применение Россией химического оружия на нашей территории подчёркивают опасности, с которыми мы сталкиваемся,— цитирует РИА "Новости" главу ведомства Саджида Джавида.

Отмечается, что новый закон позволяет останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать на британской границе лиц, которые могут быть связаны с "враждебными государствами".

Теперь в законодательстве точнее прописывается система наказаний за такие преступления, как сбор информации, связанной с терроризмом, в онлайн-режиме. Раньше, для сравнения, преступлением считалось только прямое "скачивание" файлов.

Максимальный срок лишения свободы за подготовку терактов по новому закону увеличивается до 15 лет.

Изначально инициативу по дополнению законодательства, затрагивающего терроризм, озвучила Тереза Мэй в июне 2017 года.

Как сообщал Лайф, ранее в парламенте Соединённого Королевства заявили о скором уходе Мэй в отставку.