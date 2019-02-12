В МИД заявили о желании России участвовать в контактной группе по Венесуэле

Россия хотела бы участвовать в контактной группе по Венесуэле хотя бы в качестве наблюдателя. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

— Мы получаем достаточный объём информации в формате контактов и брифингов о том, что происходит, но, конечно, мы бы хотели приподнять свою роль в этом процессе, будем работать в этом направлении, — сказал Рябков.

По его словам, те, кто готов помочь, должны сейчас включиться в работу.

Замглавы МИД добавил, что Россия поддерживает плотный контакт с венесуэльскими властями и готова "оказать добрые услуги" в рамках выхода страны из кризиса.

Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя и. о. главы государства. В свою очередь действующий глава государства — Николас Мадуро — обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Кремль считает легитимным президентом страны Николаса Мадуро, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.