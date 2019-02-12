На Украине арестовали полицейского, подозреваемого в избиении митингующих

Ранее в украинской столице задержали порядка 40 нарушителей, пытавшихся штурмовать полицейское управление.

Печерский суд Киева арестовал сотрудника полиции, который подозревается в превышении полномочий при столкновении с митингующими.

Напомним, 9 февраля в украинской столице задержали порядка 40 нарушителей, пытавшихся штурмовать полицейское управление. Ранее перед выступлением кандидата в президенты Юлии Тимошенко собралась толпа демонстрантов с травматическим оружием, газовыми баллончиками, ножами и зелёнкой.

В итоге по факту превышения полномочий полицейскими в Киеве возбудили уголовное дело.

— По ходатайству следователя ГБР Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста полицейского Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции города Киева. Также суд назначил залог в 115 тысяч гривен (4,2 тысячи долларов. — Прим. Лайфа), — указывается в сообщении пресс-службы ГБР.

Также отмечается, что полицейский отстранён на два месяца от выполнения должностных обязанностей.

После новости об аресте правоохранителя кандидат в президенты Илья Кива написал в "Фейсбуке" о готовности внести залог за сотрудника полиции.