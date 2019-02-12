На Синайском полуострове нашли античную мастерскую по ремонту кораблей

Группа египетских археологов обнаружила в районе Абу-Сейфи древнюю мастерскую, занимающуюся ремонтом и строительством судов в эпоху Птолемеев (IV — I век до н. э.). Об этом сообщило Национальное министерство по делам древностей Египта на своей странице в "Фейсбуке".

По словам главы Высшего совета по делам памятников древности Мустафы Вазири, найденный комплекс состоит из нескольких доков и здания неизвестного назначения.

Отмечается, что в более поздний период, когда верфь прекратила работу, местные жители унесли часть известняковых блоков и использовали их по своему усмотрению.

Ранее Лайф писал, что в Египте было обнаружено древнее кладбище с 40 мумиями.