На Синайском полуострове нашли античную мастерскую по ремонту кораблей

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На Синайском полуострове нашли античную мастерскую по ремонту кораблей

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Фото: © Facebook/Ministry of Antiquities وزارة الآثار

Группа египетских археологов обнаружила в районе Абу-Сейфи древнюю мастерскую, занимающуюся ремонтом и строительством судов в эпоху Птолемеев (IV — I век до н. э.). Об этом сообщило Национальное министерство по делам древностей Египта на своей странице в "Фейсбуке".

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/moantiquities/" target="_blank"><ins>Ministry of Antiquities وزارة الآثار</ins></a></p>

По словам главы Высшего совета по делам памятников древности Мустафы Вазири, найденный комплекс состоит из нескольких доков и здания неизвестного назначения.

Отмечается, что в более поздний период, когда верфь прекратила работу, местные жители унесли часть известняковых блоков и использовали их по своему усмотрению.

Ранее Лайф писал, что в Египте было обнаружено древнее кладбище с 40 мумиями.

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