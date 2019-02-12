Македония официально сменила название

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Македония официально сменила название

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Фото: © Flickr/Ali Eminov

Со вступлением в законную силу Преспанского соглашения Республика Македония была официально переименована в Северную Македонию.

— С обменом вербальными нотами начало действовать Преспанское соглашение. Стартует новая эпоха стабильности и мира в регионе, дружбы и сотрудничества с Северной Македонией, — заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Греции Йоргос Катругалос в своём твиттер-аккаунте.

Глава МИД Македонии Никола Димитров не менее оптимистично оценил событие.

— Пусть это станет началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем поменять наше прошлое, но можем и будем формировать наше будущее дружбы, партнёрства и сотрудничества, — сказал он.

Как писал Лайф, ранее парламент Греции одобрил вступление Македонии в НАТО.

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