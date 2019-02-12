Лавров предупредил Помпео о последствиях санкций США по "делу Скрипалей"

Намерение США ввести новые санкции против России из-за "дела Скрипалей" лишь усугубит ситуацию в отношениях между странами. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре со своим американским коллегой Майком Помпео.

— Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также отмечается, что в ходе беседы Лавров и Помпео "согласились с необходимостью" продолжать двусторонний диалог для решения ситуации в Сирии.

Кроме того, глава МИД РФ предостерёг американскую сторону от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.