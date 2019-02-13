Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в США новый план по возвращению Донбасса под контроль украинских властей.
— В Институте мира США провели круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и Госдепа США и международных организаций. Откровенно обсудили возможности, риски плана деоккупации Донбасса, — написал Аваков в "Твиттере".
Отмечается, что, согласно плану главы МВД, на территорию Донбасса необходимо постепенно вводить миротворцев ООН.
Напомним, в сентябре прошлого года Аваков уже допускал возможность провести на юго-западе страны международную военную операцию.
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