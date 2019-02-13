В США из-за снегопадов отменили более трёх тысяч авиарейсов

Из-за снегопадов и ветра в США отменили и перенесли тысячи рейсов. Об этом сообщили на сайте FlightAware, отслеживающем передвижение самолётов.

Как уточняется, погодные условия неблагоприятно сказались на работе аэропортов в городах Бостон, Ньюарк, Чикаго и Детройт.

Особенно напряжённая обстановка наблюдается в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, где к настоящему моменту отменили уже 512 рейсов. Статистика обновляется в режиме реального времени, цифры растут.

На странице аэропорта в "Твиттере" показали, как сотрудники готовятся к борьбе со стихией, держа наготове тяжёлую технику.

Here @LGAairport our maintenance crews are standing by with multipurpose snow removal equipment ready for #WinterStormMaya pic.twitter.com/C8ZO7yoWQQ — LaGuardia Airport (@LGAairport) February 12, 2019

В международном аэропорту им. Джона Кеннеди к настоящему моменту отменили уже 260 рейсов, однако администрация аэропорта сообщила, что мобилизовала группу рабочих для устранения льда и снега с целью сократить задержки рейсов до минимума.

Snow removal crews at #JFKairport have been mobilized and will be working non-stop today to clear ice and snow from taxiways and runways to minimize airport flight delays. Please continue to follow our page for updates.



: @releu pic.twitter.com/YXX3vRTNAq — Kennedy Airport (@JFKairport) February 12, 2019

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы США, жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси ожидают обильные смешанные осадки.

Отмечается, что снегопады будут продолжаться. Местных жителей предупредили о сильной гололедице и повышении уровня снега.