Минниханов пригласил Путина на открытие чемпионата Worldskills в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие чемпионата мира по рабочим профессиям Worldskills в Казани.

— 22–27 августа пройдёт это событие. 22-го — открытие. Без вас открывать не будем, сразу говорю, — передаёт ТАСС слова Минниханова.

Он добавил, что чемпионат будет очень представительным — в нём примут участие 1500 представителей из 67 стран мира.

Также глава Татарстана попросил российского лидера содействовать принятию декларации по повышению престижа рабочих профессий.

— Вся страна нуждается в пропаганде [профориентации] и подготовке [специалистов в сфере] рабочих профессий, — сказал Минниханов.

Владимир Путин в свою очередь выразил уверенность в том, что организация Worldskills будет на самом высоком уровне.

Как писал Лайф, Путин провёл в Казани заседание Госсовета по вопросам реализации нацпроекта "Жильё и городская среда". Также глава государства за один день дважды сделал замечание Минниханову.