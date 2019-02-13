Суд Киева продлил арест бывшему переводчику Гройсмана

Киевский суд продлил арест бывшему переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, обвиняемому в госизмене.

— Суд выслушал участников процесса, вышел в совещательную и ожидаемо продлил застенок на очередные 60 суток, после чего продолжил исследование доказательств обвинения, — написал на странице в "Фейсбуке" адвокат Ежова Валентин Рыбин.

Напомним, Ежов был задержан на рабочем месте 20 декабря 2017 года. Его обвиняют в "шпионаже в пользу России".