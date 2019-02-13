Москва заняла первое место по количеству автомобильных пробок в 2018 году

Из российских городов в рейтинг также попали Санкт-Петербург (9-е место), Ростов-на-Дону (33-е место) и Нижний Новгород (39-е место).

Москва заняла первую строчку рейтинга городов мира с самыми большими автомобильными пробками в 2018 году. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте компании INRIX.

Отмечается, что в 2018 году московские водители в среднем провели в пробках 210 часов, а средняя скорость в часы пик составила 22,3 км/ч.

Второе место заняла столица Турции — стамбульцы в среднем провели в дорожных заторах 157 часов. Бронза антирейтинга у Боготы. Там время, проведённое водителями в пробках, составило 272 часа, однако благодаря другим показателям колумбийская столица опустилась на третье место.

Отмечается, что из российских городов в рейтинг также попали Санкт-Петербург (9-е место), Ростов-на-Дону (33-е место) и Нижний Новгород (39-е место).