Трамп: Сроки заключения торговой сделки с Китаем могут сместиться

Президент Дональд Трамп отметил, что смягчил позицию в отношении Китая и готов к тому, что сроки торговой сделки могут сместиться с 1 марта на более позднюю дату. Об этом сообщает телеканал CNBC.

При этом американский лидер подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы вопрос всё же был решён в намеченные сроки.

Глава Белого дома заявил, что Пекин "очень хочет заключить сделку" и интересы США представляет большая команда.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп добавил, что в этом месяце не планирует проводить встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Отмечается, что на этой неделе глава Минфина США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер уехали в Пекин с целью продолжить переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ.

Напомним, в начале декабря стороны заявили, что в течение 90 дней заключат торговую сделку, положив конец торговой войне. Ранее СМИ выразили предположение, что президент США и его коллега из Китая могут встретиться во Вьетнаме.