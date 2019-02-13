Норвегия обвинила Россию в "имитации атаки"

В феврале прошлого года 11 российских бомбардировщиков "имитировали атаку" на радар, установленный в норвежском городе Вардё. Об этом рассказал директор разведслужбы Мортен Хага Лунде.

— Глава военной разведки показал карту, на которой видно, что группа из 11 самолётов Су-24 резко сменила курс на 180 градусов и в боевом построении повернула к Вардё, — пишет издание The Barents Observer.

По словам Лунде, перед самой границей с Норвегией "российские бомбардировщики улетели обратно".

Он также выразил мнение, что отношения между Россией и странами Запада не претерпят положительных изменений в ближайший год.