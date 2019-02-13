"Итальянцы сошли с ума". Берлускони прокомментировал падение своего рейтинга

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что снижение его популярности среди избирателей объясняется тем, что "итальянцы сошли с ума".
— Сколько человек голосует за Берлускони? Пять или шесть из ста. Мне стыдно за это. Почти все итальянцы сошли с ума. Куда они дели свои головы?— возмутился он в эфире телеканала Canale 5.
Экс-премьер также выразил озабоченность относительно обстановки в Европе и на международной арене в целом.
Он заявил, что намерен принять участие в весенних выборах в Европарламент и в будущем постарается уделять больше внимания возникающим проблемам.
Кроме того, Берлускони назвал Китай главной угрозой и призвал ЕС объединиться с Россией и США против КНР.
— Европа должна стать континентом номер один, который приближает к себе Америку и Россию. Так мы сможем победить тоталитарного китайского гиганта, — отметил он.
Комментируя ситуацию в Венесуэле, 82-летний политик осудил режим Николаса Мадуро, но в то же время выступил против военного вмешательства других стран на фоне данного конфликта.
Как сообщал Лайф, в Госдуме полагают, что именно Италия станет первой страной ЕС, которая снимет санкции с России.
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