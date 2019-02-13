"Итальянцы сошли с ума". Берлускони прокомментировал падение своего рейтинга

Вместе с тем политик выразил обеспокоенность ситуацией в мире и призвал Европу к объединению с Россией и США против Китая.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что снижение его популярности среди избирателей объясняется тем, что "итальянцы сошли с ума".

— Сколько человек голосует за Берлускони? Пять или шесть из ста. Мне стыдно за это. Почти все итальянцы сошли с ума. Куда они дели свои головы?— возмутился он в эфире телеканала Canale 5.

Экс-премьер также выразил озабоченность относительно обстановки в Европе и на международной арене в целом.

Он заявил, что намерен принять участие в весенних выборах в Европарламент и в будущем постарается уделять больше внимания возникающим проблемам.

Кроме того, Берлускони назвал Китай главной угрозой и призвал ЕС объединиться с Россией и США против КНР.

— Европа должна стать континентом номер один, который приближает к себе Америку и Россию. Так мы сможем победить тоталитарного китайского гиганта, — отметил он.

Комментируя ситуацию в Венесуэле, 82-летний политик осудил режим Николаса Мадуро, но в то же время выступил против военного вмешательства других стран на фоне данного конфликта.

Как сообщал Лайф, в Госдуме полагают, что именно Италия станет первой страной ЕС, которая снимет санкции с России.