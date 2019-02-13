Горбачёв прокомментировал решение США по ДРСМД

Вашингтон стремится к мировому военному превосходству, поэтому США решили выйти из ДРСМД. Об этом заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

— За решением США о выходе из договора стоит стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство, — написал политик в газете "Ведомости".

Горбачёв подчеркнул, что выход Вашингтона из ДРСМД может привести к тяжёлым последствиям.

— Дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, всё большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США, — отметил первый президент СССР.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время поездки Горбачёва в США. В начале февраля 2019 года Вашингтон объявил о приостановке участия в ДРСМД.