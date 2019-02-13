Аэропорты Бельгии закрылись на сутки из-за всеобщей забастовки

Воздушные гавани Бельгии не будут работать целые сутки из-за проведения всеобщей забастовки. Об этом сообщила компания Skeyes, регулирующая движение бельгийских самолётов.

Как уточняет пресс-служба компании, вынужденная мера стала следствием того, что за шесть часов до начала всеобщей забастовки администрация Skeyes не смогла уточнить, какой процент сотрудников, обеспечивающих авиасообщение, выйдет на работу в день стачки.

— Поскольку у нас нет точных данных относительно (намерений. — Прим. Лайфа) сотрудников, занимающих ключевые посты, мы вынуждены перекрыть авиасообщение с 12 февраля (00:00 по мск) до 22:00 13 февраля, — отметили в сообщении.

По данным Associated Press, всеобщая забастовка была запущена по инициативе профсоюзов, выступающих за рост заработной платы.