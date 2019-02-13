Отдельный душ и пасека. Появилось видео о жизни Цеповяза в амурской колонии

Как рассказал автор ролика, у заключённого имеются "угодья с собственной калиткой".

Опубликовано видео "красивой жизни" участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза в амурской колонии.

По словам автора ролика, у отбывающего тюремный срок Цеповяза в колонии строгого режима в Амурской области имеются "угодья с собственной калиткой".

— Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ, — говорится в комментарии к видео.

Также в ролике показано много пчелиных ульев.

— Это пасека, где пчёл держим и мёд качаем. Это душик (душ. — Прим. Лайфа) сделали, купаться будем, и будет просто отлично, — комментирует видео за кадром мужской голос — предположительно, принадлежащий участнику банды Цапков.

При этом самого его в кадре не видно.

Как сообщает РИА "Новости", данный ролик, вероятно, является продолжением видео, которое автор Сергей Перин выкладывал в январе.

Напомним, ранее в СМИ попали снимки, на которых Цеповяз явно не бедствует: есть крабов, шашлыки, а также пользуется мобильным телефоном. После этого Генпрокуратура РФ возбудила ряд уголовных дел по факту нарушений в колонии, где содержался заключённый. Сообщалось, что главу УФСИН РФ по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после скандала. Также СМИ узнали о переводе Цеповяза в СИЗО Хабаровска.

Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, убившей 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз получил 20 лет лишения свободы.