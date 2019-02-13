США рассказали, при каких условиях готовы снять санкции с России

Заместитель постпреда США при ООН подчеркнул, что санкционная политика страны зависит от действий Москвы.

Вашингтон не снимет санкции до тех пор, пока Донбасс и Крым не вернутся под контроль властей Киева. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн 12 февраля на заседании Совета Безопасности ООН.

Во время своего выступления он подчеркнул, что санкционная политика США зависит от действий России.

— Наши санкции, связанные с ситуацией в Донбассе, будут сохранены до тех пор, пока Россия не выполнит минские договорённости в полной мере. Санкции, наложенные на фоне аннексии Крыма, также останутся в силе до возвращения полуострова Украине, — сказал Коэн.

Обвинив Москву в нарушении минских соглашений, политик также посчитал "актом нарушения международного права" задержание украинских моряков в Керченском проливе.

— Мы в очередной раз призываем Россию освободить задержанных, вернуть украинские корабли и отменить действующие ограничения на международные транзитные перевозки в Азовском море, — заявил он.

При этом Коэн от лица США пообещал оказывать поддержку Украине и призвал Россию "уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ и территориальных вод".

Как сообщал Лайф, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в США новый план по возвращению Донбасса под контроль украинских властей.