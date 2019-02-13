Не менее 14 человек погибли в давке после речи президента в Нигерии

В давке в штате Риверс на юге Нигерии во время предвыборного митинга с участием главы государства Мохаммаду Бухари погибло как минимум 14 человек.

Как сообщает издание Vanguard, давка на стадионе в городе Порт-Харкорт началась после того, как президент покинул арену. Большинство жертв после падения были затоптаны толпой, в то время как сторонники партии пытались силой прорваться через запертые ворота.

Уточняется, что количество погибших может увеличиться.