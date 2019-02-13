"За скидки на услуги ЖКХ". Милонов предложил привлекать горожан к уборке снега

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил привлекать горожан к уборке улиц от снега за уменьшение налогов или скидки на услуги ЖКХ. Об этом он сообщил в письме, направленном министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву.

— Стимулом для жителей участвовать в уборке дворов и улиц своих домов могла бы стать последующая скидка на оплату коммунальных услуг или, к примеру, налоговый вычет на имущество, — приводит текст письма РИА "Новости".

Милонов подчеркнул, что горожане не обязаны чистить улицы вместо сотрудников специально уполномоченных на это организаций. Однако, по мнению депутата, "в период экстремальных и аномальных стихийных проявлений" участие граждан в работах должно не только приветствоваться, но и стимулироваться.