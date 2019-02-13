"Уже не следим за этим". Небензя оценил санкционные угрозы США

По словам постпреда РФ при ООН, подобная тенденция сохраняется на протяжении последних четырёх лет.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 12 февраля заявил: поскольку в Москве настолько часто слышат о "новых" санкциях США, то просто не придают им значения.

— Они говорят об этом всё время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания,— цитирует дипломата РИА "Новости".

Небензя также добавил, что подобная ситуация сохраняется последние четыре года.

Как сообщал Лайф, ранее заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн рассказал, при каких условиях Вашингтон готов снять санкции с Москвы.