В Виннице сорвали выступление Зеленского

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и "Студии Квартал 95" запретили выступать в Виннице. Об этом комик сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Как отметил Зеленский, запрет был получен из-за того, что проводить два выступления планировалось в Доме офицеров, который принадлежит Министерству обороны страны.

Напомним, ранее Зеленский вступил в перепалку с ветеранами АТО, которые пытались помешать его выступлению во Львове.