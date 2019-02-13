Трампа обвинили в желании развязать "империалистическую войну" против Венесуэлы

Антивоенная организация призвала сторонников принять участие в акциях протеста, назначенных на 23 февраля (по всей стране) и 30 марта (в Вашингтоне).

Объединённая национальная антивоенная коалиция (UNAC) раскритиковала действия Белого дома и обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в попытке развязать "империалистическую войну" против Венесуэлы. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте организации 10 февраля.

— Администрация Трампа и её высокопоставленные должностные лица, от советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона до вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, хотят пустить в ход гнусную доктрину Монро 1823 (года. — Прим. Лайфа) и сделать Венесуэлу страной при императорском американском "заднем дворе", — отметили в сообщении.

По мнению организации, Белый дом планирует "раз и навсегда уничтожить суверенные правительства Венесуэлы, Кубы и Никарагуа".

Члены коалиции напомнили историю вторжения США в Ирак, Ливию и Сирию, отметив, что в случае с Венесуэлой Вашингтон придерживается всё того же сценария.

— Нынешний сценарий "гуманитарной помощи", продвигаемый средствами массовой информации, печально известен: сначала демонизируют формального лидера страны, тайно подключая реакционные силы, затем происходит навязанный Вашингтоном переворот со сменой режима или открытая интервенция и война, целью которой является передача власти наиболее реакционным силам, — отметили в заявлении.

В связи с этим организация призвала сторонников озвученной позиции поддержать её и принять участие в акциях протеста, назначенных на 23 февраля (по всей стране) и 30 марта (в Вашингтоне).

Как писал Лайф, ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо был завербован властями США ещё десять лет назад.