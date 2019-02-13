Представитель ОБСЕ не поддержал обвинения Украины в адрес РФ

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что в отчётах миссии нет данных, указывающих на присутствие российских военных на территории Украины.

Во время заседания Совета Безопасности 12 февраля постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что "количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствует о стремлении России урегулировать конфликт".

Комментируя утверждение украинского коллеги, постпред России при ООН Василий Небензя попросил главу СММ уточнить информацию, о которой заявил Ельченко.

— Я бы хотел воспользоваться присутствием здесь господина Апакана и господина (специального представителя председателя ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе Мартина. — Прим. Лайфа) Сайдика, чтобы у них узнать, много ли они видели в Донбассе российских войск, знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред, и могут ли они их подтвердить? — цитирует российского дипломата ТАСС.

В ответ Апакан отметил, что в отчётах Специальной мониторинговой миссии "не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты".

Как сообщал Лайф, ранее заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн рассказал, при каких условиях Вашингтон готов снять санкции с России.