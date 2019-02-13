На северо-востоке Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

В ночь с 12 на 13 февраля на территории Олюторского района на северо-востоке Камчатки зафиксировали землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5, сообщили на сайте регионального ГУ МЧС России.
— Эпицентр землетрясения находился в 44 километрах северо-восточнее села Апука Олюторского муниципального района, — уточнили в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что в ближайших населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось.
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