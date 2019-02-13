Москалькова заявила о необходимости продолжения лечения украинских матросов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в СИЗО "Лефортово" и встретилась с тремя украинскими моряками, получившими ранения при задержании. Об этом она сообщила в своём Instagram.
По словам омбудсмена, несмотря на то что матросы "чувствуют себя гораздо лучше", необходимо продолжить их лечение и медобследование.
—В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решён положительно,— написала Москалькова.
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Вместе с вице-президентом Европейского института омбудсмена независимым международным экспертом Ниной Карпачевой посетили в СИЗО "Лефортово" украинских военных моряков Эйдера А.Д., Сороку В.В., Артеменко А.А., задержанных 25 ноября 2018 года российскими пограничниками на кораблях ВМС Украины за нарушение границы России в Керченском проливе. В настоящее время по данному факту в отношении них ведётся расследование. Они были переведены туда из СИЗО "Матросская тишина", где находились на лечении в связи с полученными травмами. Они себя чувствуют гораздо лучше. При общении особенно обращали внимание на гуманитарные вопросы, связанные с состоянием их здоровья и условиями содержания В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно. #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #правачеловека #москалькова #омбудсмен #humanrights
Как ранее сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Мобилизованные по тревоге корабли Погранслужбы ФСБ России задержали нарушителей, среди которых оказалось двое сотрудников СБУ. В Москве произошедшее назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки. В январе 2019 года всем 24 морякам на три месяца был продлён срок ареста.
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