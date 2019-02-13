"Потеряли всякий стыд". Лавров раскритиковал США за действия в Венесуэле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал действия США в отношении Венесуэлы.

Глава дипведомства напомнил, что Россия изначально поддерживала инициативу Мексики и Уругвая по созданию условий диалога с участием всех политических сил Венесуэлы. Предложение принял и президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, однако оппозиция отказалась от диалога.

— Видимо, потому, что её (оппозицию Венесуэлы. — Прим. Лайфа) ведут американские представители, которые в своих выражениях о том, как надо решать ситуацию в Венесуэле, по-моему, потеряли всякий стыд, — цитирует Лаврова РИА "Новости".

Напомним, ранее глава российского МИД осудил американский проект резолюции СБ ООН по осуществлению новых выборов главы Венесуэлы. По мнению Лаврова, этот проект является лишь "предлогом для интервенции".